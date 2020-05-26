Вышел в прямой эфир без штанов: в Румынии опозорился министр спорта

26 мая, 2020, 21:10

Министр спорта Румынии Ионуц строить попал в неловкую ситуацию во время своего выступления в прямом эфире одного из местных телеканалов

Видео в twitter распространил радиоведущий John Dalziel.

Румынский телеканал Pro X связался с чиновником, с просьбой рассказать об открытии новых спортивных центров в стране. Общение происходило в онлайн-режиме из-за карантина в стране в связи с пандемией коронавируса.

В прямом эфире Строе появился в рубашке и начал общение, но в какой-то момент случайно уронил камеру. Оказалось, что за кадром он сидел на диване в одних трусах. Ведущий не смог сдержать эмоций и открыл рот от того, что происходит, тогда как сам Строе спокойно продолжил свой рассказ.