Вышел в прямой эфир без штанов: в Румынии опозорился министр спорта
26 мая, 2020, 21:10
Министр спорта Румынии Ионуц строить попал в неловкую ситуацию во время своего выступления в прямом эфире одного из местных телеканалов
Видео в twitter распространил радиоведущий John Dalziel.
Румынский телеканал Pro X связался с чиновником, с просьбой рассказать об открытии новых спортивных центров в стране. Общение происходило в онлайн-режиме из-за карантина в стране в связи с пандемией коронавируса.
В прямом эфире Строе появился в рубашке и начал общение, но в какой-то момент случайно уронил камеру. Оказалось, что за кадром он сидел на диване в одних трусах. Ведущий не смог сдержать эмоций и открыл рот от того, что происходит, тогда как сам Строе спокойно продолжил свой рассказ.
May 24, 2020
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