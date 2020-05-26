Верховный суд планирует обжаловать меры карантина в КСУ, - СМИ

26 мая, 2020, 17:16

Верховный суд намерен обратиться в Конституционный суд по поводу карантинных ограничений, введенных правительством в связи с эпидемией коронавируса

Об этом сообщает LB.ua.

В тексте документа говорится о законности ограничения права на предпринимательскую деятельность, работы заведений общественного питания, спортивных клубов, развлекательных заведений, перевозки пассажиров, свободного выезда за границу, ограничение права на мирные собрания, права на доступ к медицинской помощи и другое.

"Критерием оправданности вмешательства государства в права человека, ограничения прав и свобод в соответствии с практикой Европейского суда по правам человека, является преследование легитимной цели... В то же время, актуальные комментарии представителей органов власти, в частности, должностных лиц, которые в соответствии с законодательством уполномочены инициировать конкретные карантинные меры, свидетельствуют о том, что приведенная выше легитимная цель не сопровождала каждую из таких ограничительных мер", - говорится в тексте.

В качестве примера приводится заявление главного санитарного врача Виктора Ляшко, который говорил, что закрытие парков и опрыскивание дорог имело не эпидемиологическое влияние, а психологическое. В проекте также говорится об ограничении размера судейского вознаграждения, зарплат госслужащих, представителей правоохранительных органов до 10 минимумальных заработных плат граждан до окончания карантина.

"Вполне вероятным является то, что отдельные карантинные меры, которые не будут предусматривать существенных ограничений прав человека (например, обязанность использовать маски при посещении помещений магазинов, торговых центров и т. д.), могут продолжаться как минимум до конца этого года и продолжаться в следующем", - говорится в документе по поводу отсутствия предельного срока действия ограничения на выплату зарплат бюджетникам.

Как отмечается в проекте, именно судьи наиболее пострадали в результате ограничения вознаграждения. В частности, на госслужбе и в правоохранительных органах в 2019 году получали заработную плату, превышающую 10 МЗП, не менее 900 человек. При этом в подавляющем большинстве, в результате введенных ограничений, они потеряли в основном от 5 до 30% от установленного размера зарплаты.

В то же время, вознаграждение, превышающее 10 МЗП, получали более 5 тыс. судей. При этом от начального уровня вознаграждения судьи потеряли от 50 до 85%. Верховный Суд соберется на пленум 29 мая, где, вероятно, примет это конституционное представление, возможно, с внесением правок. Также ВС намерен просить Конституционный суд рассмотреть представление безотлагательно.

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