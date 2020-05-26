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Espreso.tvМирВ Испании снова исправили данные о смертности среди зараженных коронавирусом

В Испании снова исправили данные о смертности среди зараженных коронавирусом

В Испании снова уточнили общие данные по смертности среди инфицированных коронавирусом с начала пандемии

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на El Pais.

Министерство здравоохранения страны заявило, что за последние сутки зарегистрировано 35 летальных случаев, вчера сообщалось о 50.

При этом общее количество подтвержденных летальных случаев с момента начала пандемии возросло почти на 300 и на сегодня составляет 27 117.

Также сообщается, что за сутки зафиксировано 194 новых случая заболевания, однако общее число возросло почти на 800 из-за уточненных данных и в целом с начала пандемии в Испании было инфицировано 236 259 человек.

В понедельник министерство объявило, что просматривает данные, чтобы "исправить статистику, устранить дублирование и неподтвержденные случаи смерти".

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