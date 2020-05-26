В Испании снова исправили данные о смертности среди зараженных коронавирусом
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на El Pais.
Министерство здравоохранения страны заявило, что за последние сутки зарегистрировано 35 летальных случаев, вчера сообщалось о 50.
При этом общее количество подтвержденных летальных случаев с момента начала пандемии возросло почти на 300 и на сегодня составляет 27 117.
Также сообщается, что за сутки зафиксировано 194 новых случая заболевания, однако общее число возросло почти на 800 из-за уточненных данных и в целом с начала пандемии в Испании было инфицировано 236 259 человек.
В понедельник министерство объявило, что просматривает данные, чтобы "исправить статистику, устранить дублирование и неподтвержденные случаи смерти".
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