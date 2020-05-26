 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Ирландии, впервые за два месяца - ни одной смерти от коронавируса

В Ирландии, впервые за два месяца - ни одной смерти от коронавируса

В Ирландии впервые с 21 марта за сутки не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса

Об этом сообщил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар на своей странице в Twitter.

"Это очень важный момент сегодня. Впервые за сутки с 21 марта не зафиксировано ни одной новой смерти от COVID-19. Это день надежды. Мы победим", - говорится в сообщении.

В то же время, в Министерстве здравоохранения не исключают, что со временем из регионов поступит уточненная информация, поскольку на выходных часто возникает задержка данных.

Число новых больных выросло на 59 человек, что является одним из наименьших показателей за последние 5 дней.

В Министерстве здравоохранения в то же время предостерегают людей от легкомысленного отношения к риску заболеть на фоне уменьшения ежедневного количества новых больных и умерших.

Ирландия сейчас находится на первой из 5 стадий ослабления карантина, который начался 18 мая.

Следует заметить, что по состоянию на 26 мая общее число случаев заболевания COVID-19 в Ирландии составляет 24 698, включая 1 606 смертей.

Накануне Польша также заявила об отсутствии погибших в течение суток - впервые с начала эпидемии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 мая, 2020 вторник

больше новостей

26 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать