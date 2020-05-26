В Ирландии, впервые за два месяца - ни одной смерти от коронавируса

26 мая, 2020, 18:09

В Ирландии впервые с 21 марта за сутки не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса

Об этом сообщил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар на своей странице в Twitter.

"Это очень важный момент сегодня. Впервые за сутки с 21 марта не зафиксировано ни одной новой смерти от COVID-19. Это день надежды. Мы победим", - говорится в сообщении.

Significant milestone today. First day with no reported # CoVid19 deaths since March 21st. This is a day of hope. We will prevail. - Leo Varadkar (@LeoVaradkar) May 25, 2020

В то же время, в Министерстве здравоохранения не исключают, что со временем из регионов поступит уточненная информация, поскольку на выходных часто возникает задержка данных.

Число новых больных выросло на 59 человек, что является одним из наименьших показателей за последние 5 дней.

В Министерстве здравоохранения в то же время предостерегают людей от легкомысленного отношения к риску заболеть на фоне уменьшения ежедневного количества новых больных и умерших.

Ирландия сейчас находится на первой из 5 стадий ослабления карантина, который начался 18 мая.

Следует заметить, что по состоянию на 26 мая общее число случаев заболевания COVID-19 в Ирландии составляет 24 698, включая 1 606 смертей.

Накануне Польша также заявила об отсутствии погибших в течение суток - впервые с начала эпидемии.