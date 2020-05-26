26 мая, 2020, 12:22

По состоянию на утро 26 мая в высокогорье Карпат выпало до 15 см снега

Об этом сообщает в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"В высокогорье выпало около 10-15 см снега, местами наддува до 30-40 см", - говорится в сообщении.

По состоянию на 9:30 вторника, 26 мая, на г. Поп Иван Черногорский наблюдались следующие погодные условия: температура воздуха -2 ° С, ветер северо-западной 5 м / с, облачно, туман, ограниченная видимость до 50 м, снег.

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