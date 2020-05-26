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Espreso.tvОбществоВ РФ разбился военный вертолет, погибли 4 человека

В РФ разбился военный вертолет, погибли 4 человека

Военный вертолет Ми-8 загорелся после жесткой посадки в аэропорту Анадыря, погибли четверо членов экипажа

Об этом передает российский "Интерфакс".

Отмечается, что причиной аварии стали технические неполадки при испытании после техобслуживания.

Предварительно, все четверо, находившиеся на борту, погибли.

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