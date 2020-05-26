В РФ разбился военный вертолет, погибли 4 человека
26 мая, 2020, 08:22
Военный вертолет Ми-8 загорелся после жесткой посадки в аэропорту Анадыря, погибли четверо членов экипажа
Об этом передает российский "Интерфакс".
Отмечается, что причиной аварии стали технические неполадки при испытании после техобслуживания.
Предварительно, все четверо, находившиеся на борту, погибли.
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