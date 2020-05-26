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Espreso.tvСпортВ "Шахтере" обеспокоены инициативой УЕФА относительно формата завершения Лиги Европы

В "Шахтере" обеспокоены инициативой УЕФА относительно формата завершения Лиги Европы


фото: shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру заявил, что будет несправедливо, если повторный матче 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга" состоится на нейтральном поле

Об этом сообщает A Bola .

По словам Каштру, первый матч, в котором "Шахтер" победил "Вольфсбург" 2: 1, состоялся в Германии, поэтому будет несправедливо, если повторная встреча пройдет на нейтральном поле.

"Первое ожидания - когда и где сыграем с" Вольфсбургом ". Мы играли в Германии, поэтому справедливо матч провести в Украине. На нейтральном поле для нас это будет недостатком, даже без зрителей", - сказал Каштру.

Также он заявил, что УЕФА планирует провести четвертьфиналы Лиги Европы на нейтральных полях в одной стране.

"У нас есть информация, если не будет условий для проведения в парах двух матчей, мы можем поехать в одну страну, где будут играть все восемь четвертьфиналистов. Они сыграют между собой на выбывание. УЕФА ждет, когда лиги разберутся со своими чемпионатами, оценит безопасность в Европе, и определит какая страна будет наиболее подходящей ", - пояснил Каштру.

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