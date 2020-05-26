В оккупированном Крыму до сих пор не выплачивают надбавки медикам за работу с инфицированными коронавирусом
Об этом сообщают Крым.Реалии.
Отмечается, что 9 медицинским работникам Крымской Республиканской детской клинической больницы не выплатили 226 тыс. рублей (86 тыс. грн).
Также 55 медицинским работникам Симферопольской клинической больницы стимулирующие выплаты начислены с нарушением условий расчета. Кроме того, не выплатили надбавки 45 медикам, которые контактировали с больными коронавирусом до 21 марта 2020 года.
Медики, которые работают в обсерваторах, также не получают надбавки.
При этом подконтрольный Кремлю "глава Минздрава" аннексированного Крыма Игорь Чемоданов заявил, что крымским медикам выплатили более 59 млн рублей надбавок за работу с COVID-19.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-