В оккупированном Крыму до сих пор не выплачивают надбавки медикам за работу с инфицированными коронавирусом

26 мая, 2020, 22:50

Подконтрольная России "прокуратура" аннексированного Крыма заявила, что выявила нарушения при выплате надбавок медицинским работникам за работу с инфицированными коронавирусом

Об этом сообщают Крым.Реалии.

Отмечается, что 9 медицинским работникам Крымской Республиканской детской клинической больницы не выплатили 226 тыс. рублей (86 тыс. грн).

Также 55 медицинским работникам Симферопольской клинической больницы стимулирующие выплаты начислены с нарушением условий расчета. Кроме того, не выплатили надбавки 45 медикам, которые контактировали с больными коронавирусом до 21 марта 2020 года.

Медики, которые работают в обсерваторах, также не получают надбавки.

При этом подконтрольный Кремлю "глава Минздрава" аннексированного Крыма Игорь Чемоданов заявил, что крымским медикам выплатили более 59 млн рублей надбавок за работу с COVID-19.

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