В Объединенных силах зафиксирован первый случай COVID-19

26 мая, 2020, 12:46

В полицейского из состава Объединенных сил подтверждено заболевание COVID-19

Об этом сообщает штаб ООС.

Милиционер выполнял задание на блокпосту в Донецкой области.

Сейчас он в инфекционном отделении медицинского учреждения под наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное.

Все, кто контактировал с ним в последнее время изолированы, прошедшие медицинский осмотр и тестирование на Covid-19.

По состоянию на 7 утра, в ОС не было зафиксировано случаев коронавируса.