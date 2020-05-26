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Espreso.tvОбществоВ Объединенных силах зафиксирован первый случай COVID-19

В Объединенных силах зафиксирован первый случай COVID-19


фото: reuters
В полицейского из состава Объединенных сил подтверждено заболевание COVID-19

Об этом сообщает штаб ООС.

Милиционер выполнял задание на блокпосту в Донецкой области.

Сейчас он в инфекционном отделении медицинского учреждения под наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное.

Все, кто контактировал с ним в последнее время изолированы, прошедшие медицинский осмотр и тестирование на Covid-19.

По состоянию на 7 утра, в ОС не было зафиксировано случаев коронавируса.

 

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