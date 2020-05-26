В Объединенных силах зафиксирован первый случай COVID-19
26 мая, 2020, 12:46
В полицейского из состава Объединенных сил подтверждено заболевание COVID-19
Об этом сообщает штаб ООС.
Милиционер выполнял задание на блокпосту в Донецкой области.
Сейчас он в инфекционном отделении медицинского учреждения под наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное.
Все, кто контактировал с ним в последнее время изолированы, прошедшие медицинский осмотр и тестирование на Covid-19.
По состоянию на 7 утра, в ОС не было зафиксировано случаев коронавируса.
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