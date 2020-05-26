В мире - более 5,6 миллиона инфицированных коронавирусом
26 мая, 2020, 11:39
Общее число случаев коронавируса в мире по состоянию на утро вторника уже превысило 5,6 миллиона, а число умерших - почти 348 тысяч
Об этом свидетельствуют данные Worldometer .
Так, по состоянию на утро 26 мая количество зафиксированных в мире случаев COVID-19 составляет 5601521, включая 347 907 летальных.
В то же время 2366574 лица уже вылечились от коронавируса.
В тройку лидеров по числу заражений входят США (1706226), Бразилия (376 669) и Российская Федерация (362342).
Стоит отметить, что число новых случаев коронавируса в Западной Европе дальше все уменьшается.
В Украине же по состоянию на утро 26 мая выявлено 21,245 больных, 623 пациентов умерли, а 7234 - выздоровели.
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