В мире - более 5,6 миллиона инфицированных коронавирусом

26 мая, 2020, 11:39

Общее число случаев коронавируса в мире по состоянию на утро вторника уже превысило 5,6 миллиона, а число умерших - почти 348 тысяч

Об этом свидетельствуют данные Worldometer .

Так, по состоянию на утро 26 мая количество зафиксированных в мире случаев COVID-19 составляет 5601521, включая 347 907 летальных.

В то же время 2366574 лица уже вылечились от коронавируса.

В тройку лидеров по числу заражений входят США (1706226), Бразилия (376 669) и Российская Федерация (362342).

Стоит отметить, что число новых случаев коронавируса в Западной Европе дальше все уменьшается.

В Украине же по состоянию на утро 26 мая выявлено 21,245 больных, 623 пациентов умерли, а 7234 - выздоровели.