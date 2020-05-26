 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ мире - более 5,6 миллиона инфицированных коронавирусом

В мире - более 5,6 миллиона инфицированных коронавирусом


фото: reuters
Общее число случаев коронавируса в мире по состоянию на утро вторника уже превысило 5,6 миллиона, а число умерших - почти 348 тысяч

Об этом свидетельствуют данные Worldometer .

Так, по состоянию на утро 26 мая количество зафиксированных в мире случаев COVID-19 составляет 5601521, включая 347 907 летальных.

В то же время 2366574 лица уже вылечились от коронавируса.

В тройку лидеров по числу заражений входят США (1706226), Бразилия (376 669) и Российская Федерация (362342).

Стоит отметить, что число новых случаев коронавируса в Западной Европе дальше все уменьшается.

В Украине же по состоянию на утро 26 мая выявлено 21,245 больных, 623 пациентов умерли, а 7234 - выздоровели.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 мая, 2020 вторник

больше новостей

26 мая, 2020 вторник

25 мая, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать