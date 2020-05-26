В Китае умер "король игорного бизнеса": именно он сделал из Макао столицу казино

26 мая, 2020, 14:44

На девяносто восьмого году жизни ушел из жизни основатель сети казино в Макао и один из самых богатых людей Азии Стэнли Хо

Об этом пишет Bloomberg .

Компании Стэнли Хо SJM Holdings, которая превратила китайский административный район Макао в самый игорный центр, оценивают в $ 6 млрд.

Стэнли Хо родился в Гонконге в 1921 году. Его семья принадлежала к обеспеченных и привилегированных, однако уже в подростковом возрасте Хо столкнулся с бедностью.

Свою бизнес-империю будущий миллиардер начал строить в 1941 году, когда после вторжения Японии в Китай бежал в Макао - бывшую португальскую колонию. Оттуда он совершил первую удачную оперрацию контрабанды товаров в Китай. На ввозе дефицитной продукции Хо и заработал свой первый миллион, получив прозвище "король Макао" от гонконгского бизнесмена Роберта Хотхуна.

В 1962 году Стэнли Хо вместе с группой инвесторов основал компанию SJM Holdings, получившую эксклюзивное право управлять всем игорным бизнесом в Макао до 2001 года. Под руководством Хо Макао превратился в крупнейший игорный центр Китая. Сейчас компании, принадлежащие его семье, обладают тремя из шести игровых лицензий в регионе.

Стэнли Хо оставался главой SJM Holdings до 2018 года, когда в возрасте 96 лет ушел на покой и разделил свою бизнес-империю между членами его большой семьи. Долю получили все 17 детей магната от четырех браков. Несмотря на то, что свой капитал Хо заработал на игорном бизнесе, он всегда советовал близким избегать азартных игр.