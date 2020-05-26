В Киеве за минувшие сутки на COVID-19 заболели 58 человек, - Кличко
26 мая, 2020, 12:19
В Киеве 2710 подтвержденных случаев заболевания COVID-19
Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге, передает Эспрессо.TV .
Среди 58 человек, которые заразились - 16 медиков.
заболели:
- 24 женщины в возрасте от 19 до 81 года
- 29 мужчин в возрасте от 18 до 81 года
- 2 девочки - 8 и 17 лет и 3 мальчика, которому 9, 15 и 16 лет.
Один случай - летальный. Всего за столице - умерли 61 человек.
В больницы были госпитализированы 12 пациентов.
Выздоровели за сутки 33 человека. Всего переболело 393 жителя.
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