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Espreso.tvОбществоВ Киеве за минувшие сутки на COVID-19 заболели 58 человек, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки на COVID-19 заболели 58 человек, - Кличко


фото: klichko.org
В Киеве 2710 подтвержденных случаев заболевания COVID-19

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге, передает Эспрессо.TV .

Среди 58 человек, которые заразились - 16 медиков.

заболели:

  • 24 женщины в возрасте от 19 до 81 года
  • 29 мужчин в возрасте от 18 до 81 года
  • 2 девочки - 8 и 17 лет и 3 мальчика, которому 9, 15 и 16 лет.

Один случай - летальный. Всего за столице - умерли 61 человек.

В больницы были госпитализированы 12 пациентов.

Выздоровели за сутки 33 человека. Всего переболело 393 жителя.

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