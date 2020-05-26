В Киеве возникла аварийная ситуация на Южном мосту, движение транспорта частично ограничено
26 мая, 2020, 08:56
Во вторник, 26 мая, в Киеве возникла аварийная ситуация с дорожным покрытием на Южном мосту
Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".
"На Южном мосту - аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов. Оборвалась часть накрывочного листа. Специалисты "Киевавтодормост" уже работают на месте", - говорится в сообщении.
В "Киевавтодоре" отметили, что дорожное покрытие должны починить в течение 3-4 часов.
В результате аварийной ситуации движение в направлении правого берега частично ограничено.
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