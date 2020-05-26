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Espreso.tvОбществоВ Киеве возникла аварийная ситуация на Южном мосту, движение транспорта частично ограничено

В Киеве возникла аварийная ситуация на Южном мосту, движение транспорта частично ограничено

Во вторник, 26 мая, в Киеве возникла аварийная ситуация с дорожным покрытием на Южном мосту

Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"На Южном мосту - аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов. Оборвалась часть накрывочного листа. Специалисты "Киевавтодормост" уже работают на месте", - говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" отметили, что дорожное покрытие должны починить в течение 3-4 часов.

В результате аварийной ситуации движение в направлении правого берега частично ограничено.

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