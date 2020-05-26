В Киеве открыли "кризисную комнату" для жертв семейного насилия

26 мая, 2020, 19:01

В Киеве открыли первую комнату кризисного реагирования для жертв, пострадавших от насилия в семье

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Помещение предназначено для экстренного размещения жертв домашнего насилия, если они нуждаются в немедленной изоляции от обидчика и получении другой помощи от специалистов, в том числе - полиции.

"Самая большая проблема, которая у нас есть, - это когда женщина, часто вместе с ребенком, убегает от обидчика, оказывается просто на улице, а социальной услуги, которая должна предоставляться, нет. Для этого, собственно, и была создана эта кризисная комната, которая должна стать временным пристанищем для пострадавших от насилия. За время, когда пострадавшие будут здесь находиться, они получат весь спектр необходимой помощи: психологической, юридической. Также, в комнате кризисного реагирования обеспечивают питанием и средствами личной гигиены", - отметила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

В "кризисных комнатах" будет работать 4 социальных работника, которые будут находиться там посуточно, в соответствии с утвержденными графиками. Это даст возможность селить пострадавших в любое время суток.

Отмечается, что одновременно находиться в комнате кризисного реагирования могут четверо взрослых и двое детей.

После окончания предельного срока пребывания в "кризисной комнате" пострадавшее лицо могут устроить в приют или иные специализированные службы, предоставляющие социальные услуги пострадавшим лицам.

Фото: сайт КГГА

Напомним, с начала года в Киеве полиция зарегистрировала более 7 тыс. обращений относительно домашнего насилия.

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