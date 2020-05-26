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Espreso.tvОбществоВ Харькове модели в вышиванках дефилировали по воде

В Харькове модели в вышиванках дефилировали по воде


фото: objectiv.tv
В Харькове состоялся первый в Украине модный показ на воде, модели демонстрировали вышиванки во время дефиле в местном гидропарке

Об этом сообщает "Объектив" .

15 моделей дефилировали на Журавлевском водохранилище. Парни и девушки в вышиванках перемещались с помощью сапбордов. Организаторы рассказали журналистам, что во время карантина многие мировые бренды были вынуждены отказаться от привычных показов, поэтому они решили сделать альтернативный перформанс, соблюдая социальную дистанцию. Участие в показе приняли модели и профессиональные инструкторы.

Большинство моделей стояли на сапборде впервые. Продолжался перформанс около 20 минут. Организаторы добавили, что решили одеть моделей именно в вышиванки, ведь недавно украинцы отмечали День вышиванки.

 

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