В Харькове модели в вышиванках дефилировали по воде

26 мая, 2020, 10:58

В Харькове состоялся первый в Украине модный показ на воде, модели демонстрировали вышиванки во время дефиле в местном гидропарке

Об этом сообщает "Объектив" .

15 моделей дефилировали на Журавлевском водохранилище. Парни и девушки в вышиванках перемещались с помощью сапбордов. Организаторы рассказали журналистам, что во время карантина многие мировые бренды были вынуждены отказаться от привычных показов, поэтому они решили сделать альтернативный перформанс, соблюдая социальную дистанцию. Участие в показе приняли модели и профессиональные инструкторы.

Большинство моделей стояли на сапборде впервые. Продолжался перформанс около 20 минут. Организаторы добавили, что решили одеть моделей именно в вышиванки, ведь недавно украинцы отмечали День вышиванки.