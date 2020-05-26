В Харькове модели в вышиванках дефилировали по воде
26 мая, 2020, 10:58
В Харькове состоялся первый в Украине модный показ на воде, модели демонстрировали вышиванки во время дефиле в местном гидропарке
Об этом сообщает "Объектив" .
15 моделей дефилировали на Журавлевском водохранилище. Парни и девушки в вышиванках перемещались с помощью сапбордов. Организаторы рассказали журналистам, что во время карантина многие мировые бренды были вынуждены отказаться от привычных показов, поэтому они решили сделать альтернативный перформанс, соблюдая социальную дистанцию. Участие в показе приняли модели и профессиональные инструкторы.
Большинство моделей стояли на сапборде впервые. Продолжался перформанс около 20 минут. Организаторы добавили, что решили одеть моделей именно в вышиванки, ведь недавно украинцы отмечали День вышиванки.
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