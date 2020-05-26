В КГГА рассказали, сколько людей воспользовались метро в первый день открытия

26 мая, 2020, 14:39

За первый день работы киевского метро его услугами воспользовались 310 тыс. пассажиров

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев, передает " Укринформ ".

25 мая, в день открытия, метрополитеном воспользовались 310 тыс. пассажиров.

Густелев также напомнил, что масочный режим является обязательным в общественных местах. Пассажирам рекомендуется также пользоваться перчатками, соблюдать дистанцию и оплачивать проезд бесконтактно.

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В частности, для бесконтактной оплаты можно использовать: KyivSmartCard; карточку метро (до 31 марта 2021) бесконтактную банковскую карточку любой платежной системы на желтых турникетах; мобильные приложения Google Pay и Apple Pay; мобильное приложение Kyiv Smart City; разовые билеты с QR-кодом (бумажные или электронные).

Пассажиры метро смогут использовать старые жетоны в течение месяца с момента открытия метрополитена.

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