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Espreso.tvОбществоУмер украинский поэт Моисей Фишбейн

Умер украинский поэт Моисей Фишбейн


фото: Facebook Михайла Сидоржевського
Умер украинский поэт и переводчик, лауреат премии имени Василя Стуса Моисей Фишбейн

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

"Сегодня вечером после тяжелой болезни скончался выдающийся украинский писатель Моисей Фишбейн. Об этом мне только что сообщила его супруга п. Елена", - написал Сидоржевский.

Сидоржевський привел цитату из творчества писателя, которая свидетельствует о его гражданской позиции: "Украинский поэт не должен относиться положительно, или отрицательно к украинскому народу, более того - я украинский националист, каким должен быть каждый поэт".

  • Моисей Фишбейн - украинский поэт и переводчик еврейского происхождения, лауреат премии имени Василия Стуса, член Украинского ПЕНа и Национального союза писателей Украины. Рыцарь ордена князя Ярослава Мудрого V степени.

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