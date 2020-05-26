Умер украинский поэт Моисей Фишбейн

26 мая, 2020, 20:39

Умер украинский поэт и переводчик, лауреат премии имени Василя Стуса Моисей Фишбейн

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

"Сегодня вечером после тяжелой болезни скончался выдающийся украинский писатель Моисей Фишбейн. Об этом мне только что сообщила его супруга п. Елена", - написал Сидоржевский.

Сидоржевський привел цитату из творчества писателя, которая свидетельствует о его гражданской позиции: "Украинский поэт не должен относиться положительно, или отрицательно к украинскому народу, более того - я украинский националист, каким должен быть каждый поэт".