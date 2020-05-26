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Espreso.tvОбществоУкраина и Турция начали переговоры для восстановления туризма и авиасообщения между странами

Украина и Турция начали переговоры для восстановления туризма и авиасообщения между странами

Украина и Турция начали переговорный процесс по восстановлению авиационного сообщения и туристических поездок между странами

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Сегодня состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднаря с послом Турецкой Республики в Украине Ягмуром Гюльдере.

"По итогам встречи была достигнута договоренность начать процедуры, связанные с восстановлением авиасообщения между Украиной и Турцией, а также переговорного процесса между компетентными органами двух стран по поводу туристических путешествий", - говорится в сообщении.

Дипломаты также договорились активизировать имеющиеся консультационные механизмы на уровне МИД и других профильных министерств и ведомств Украины и Турции, обеспечить надлежащую подготовку и проведение следующего заседания Совместной экономической комиссии, начать планирование обмена визитов на период после снятия карантина.

Отдельное внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита президента Турции в Украине, в частности, масштабных инфраструктурных проектов в Украине и строительства жилья в Херсонской области для вынужденных переселенцев, покинувших территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым.

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