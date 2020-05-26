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Espreso.tvОбществоТурция с 1 июля готова открыть границы для рейсов из Украины

Турция с 1 июля готова открыть границы для рейсов из Украины

Турция готова открыть свои границы для возобновления регулярных пассажирских рейсов из Украины с 1 июля

Об этом сообщает портал TurizmGuncel .

С 1 июля Турция также откроет границу для граждан Китая, Молдовы, Узбекистана, Канады и Швеции.

Согласно опубликованному изданием плану, Турция планирует открывать авиакордоны в девять этапов.

Восстанавливать пассажирское авиасообщение с другими странами Турция начнет с 10 июня, запустив рейсы для Бахрейна, Болгарии, Катара и Греции. В последнюю очередь Турция восстановит авиасообщение с Соединенными Штатами - с 1 сентября.

Ранее стало известно, что Украина и Турция ведут переговоры о возобновлении авиасообщения и туристических путешествий между странами, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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