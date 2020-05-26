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Espreso.tvОбществоТри млн граждан и две трети областей: Стефанчук об условиях для всеукраинского референдума

Три млн граждан и две трети областей: Стефанчук об условиях для всеукраинского референдума

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назвал условия для проведения всеукраинского референдума, среди них - участие трех млн граждан и привлечение не менее двух третей областей

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24", передает РБК-Украина.

Стефанчук заметил, что основные критерии для проведения референдума предусмотрены Конституцией Украины.

"Основная идея, которая закладывается в этот законопроект, это то, чтобы народ мог инициировать и народ мог поддержать. Основные критерии у нас предусмотрены Конституцией Украины, мы не можем от них отойти и изменить - это 3 млн граждан Украины. Причем две трети областей должны быть привлечены к поддержке этого законопроекта", - сообщил Стефанчук.

Он также отметил, что после этого определяются процедурные вопросы, в течение ориентировочно 60 дней.

"Это вопрос агитации, поддержки и так далее, и вопрос может быть вынесен на референдум. Что интересно - мы впервые предлагаем украинскому народу, чтобы он просто определял какие-то вопросы на референдум, но и предоставить возможность украинскому народу отменять закон, принятый ВР", - добавил Стефанчук.

 

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