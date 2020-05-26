Тариф за электроэнергию для украинцев тоже разделят на две платежки, - НКРЭКП

26 мая, 2020, 10:56

Национальная комиссия по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг планирует разделить тариф на электроэнергию для населения на поставку и транспортировку, как это уже сделано на рынке газа с января 2020 года

Об этом глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк заявил в интервью БизнесЦензор .

"Безусловно. Для промышленных потребителей такое разделение уже существует. В дальнейшем это ожидает все сферы энергетики. Так работает энергетика во все странах. Потому что транспортировка - это естественная монополия, а поставка - это конкурентный рынок, и эти услуги должны предоставлять различные компании", - сказал Тарасюк.

Напомним, в конце декабря 2019 г. Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. Если раньше оплата за услугу доставки газа была учтена в стоимости топлива, то теперь потребители получают отдельную платежку за распределение газа.

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