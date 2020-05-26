Ситуация у музея Гончара: спецназ ГБР требует без постановления суда зайти в зал с картинами, которые представил Порошенко

26 мая, 2020, 15:48

Об этом из-под стен музея имени Олеся Гончара сообщает журналист Еспресо.TV Илья Березенко.

Журналист сообщил, что представители ГБР требуют без постановления суда зайти в музей, где находятся картины, которые предоставили супруги Порошенко для презентации широкой общественности.

В комментарии журналистам директор музея Петр Гончар сообщил, что представители ГБР показали удостоверения и хотят пройти в помещение в соответствии со своими должностей.

"Показали свое удостоверение, их обязанности, они могут пройти в помещение в соответствии занимаемым должностям. Мы открывали для прессы, показывали презентацию коллекции. Я хотел даже позвонить представителю семьи Порошенко - не звоните. Меня это насторожило. Они настаивали не звонить. Он ( Петр Порошенко, - ред.) уже успел позвонить. Минут пять назад. Жду от них разрешения", - сказал директор музея.

Корреспондент отметил, что именно эти картины фигурируют в расследовании Генеральной прокуратуры, как якобы перевезенные через границу Украины без надлежащих документов.

Напомним, сегодня, 26 мая, пятый президент Украины Петр Порошенко в Музее Гончара презентовал для прессы картины вместе с налоговыми декларациями, которые доказывают их подлинность и законность перевозки этих картин через границу и их покупку.

Впоследствии, спецназ ГБР заблокировал вход в музей имени Олеся Гончара, где проходила презентация выставки картин, организованной пятым президентом Петром Порошенко, не пускают ни посетителей, ни депутатов.

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