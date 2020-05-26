Штурм музея Гончара нардеп Герасимов написал заявления в полицию на спецназовцев ГБР

26 мая, 2020, 19:13

Из-за штурма спецназом ГБР помещения музея Ивана Гончара партия "Европейская Солидарность" подала 4 иска на ГБР в полицию, в том числе - за препятствование журналистской и депутатской деятельности

Об этом народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов сообщил во включении в программу "Содержательно с Кристиной Яцкив", передает Еспресо.TV .

"Вооруженный до зубов спецназ Государственного бюро расследований совершил разбойное нападение на Национальный центр народной культуры" Музей Ивана Гончара ". Это - одно из лучших музейных заведений страны. Эти держиморды публично унижали его директора Петра Гончара, долгое время не пропуская его в помещение", - отметил Герасимов, озвучивая партийную заявление.

Он подчеркнул, что ГБР осуществило попытку похитить частную коллекцию картин Порошенко, которую семья, проведя презентацию для СМИ, выставила для свободного доступа посетителей после завершения карантина. Спецназовцы совершили нападение на журналиста и препятствовали народным депутатам выполнять свои обязанности.

"ГБР не имеет санкции суда ни на проникновение в помещение, ни тем более на арест коллекции. Ночью или завтра они будут пытаться это получить задним числом, выкручивая руки судьям. Адвокаты Петра Порошенко дадут правовую оценку бандитским действиям ГБР подадут соответствующие иски и жалобы. Мы уже подали четыре заявления в полицию ", - заявил политик.

Он подчеркнул, что политические выводы очевидны уже сейчас:

"После угроз Владимира Зеленского в адрес Петра Порошенко, на прошлой неделе прозвучали на пресс-конференции главы государства, ясно как день, что преследование пятого президента носят сугубо политический характер и происходит по приказу и под давлением президента шестого".

"Показательно, за год бурных детективных поисков "зеленые Шерлоки Холмсы" не нашли ничего криминального в президентской деятельности Порошенко и не обнаружили никаких оснований предъявить подозрение. Поэтому самое свежее сфабрикованное уголовное дело касается уже допрезидентского периода, а в дальнейшем, очевидно, возьмутся за юность и детство. законно ли он пошел в школу ", - продолжал Герасимов.

Нардеп отметил, что "Европейская Солидарность" требует от Зеленского немедленно вернуться в правовое конституционное поле, прекратить использование правоохранительной системы для охоты на оппозицию, прекратить уничтожение стратегического партнерства Украины с западными партнерами, и в конце концов начать делать для государства что-то более предметное, чем низкопробные зрелища .

Напомним, сегодня, 26 мая, пятый президент Украины Петр Порошенко в Музее Гончара презентовал для прессы картины вместе с налоговыми декларациями, которые доказывают их подлинность и законность перевозки этих картин через границу и их покупку.

Впоследствии, спецназ ГБР заблокировал вход в музей имени Гончара, где проходила презентация выставки картин, организованной пятым президентом Петром Порошенко, не пускают ни посетителей, ни депутатов.

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