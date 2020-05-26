 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСемь послов США в Украине сделали обращение в поддержку украинского-американского сотрудничества

Семь послов США в Украине сделали обращение в поддержку украинского-американского сотрудничества

Во вторник, 26 мая, Атлантический Совет опубликовал обращение семи послов США в Украине в поддержку украинско-американского сотрудничества

Обращение было обнародовано после обращения украинских политиков, дипломатов, общественных активистов и экспертов в защиту стратегического партнерства между нашими государствами. Украинское воззвание было инициировано Киевским форумом по безопасности.

Обмен такими взаимными обращениями является уникальным и беспрецедентным явлением в отношениях Украины и США, что свидетельствует об исключительной важности затронутых в обоих документах тем .


В обращении Послов отмечается, что за последние три десятилетия Соединенные Штаты и Украина развили масштабные и прочные отношения, которые служат интересам обеих стран - "стран, которые разделяют ценности демократии, свободы": "Успех Украины как независимого, стабильного, демократического государства с сильной рыночной экономикой, укоренившейся в европейские институты, отвечает интересам Соединенных Штатов, заключается в укреплении стабильности и безопасности в Европе".

Двусторонние отношения между нашими странами, говорится в документе, "давно пользуется широкой двухпартийной поддержкой в Соединенных Штатах, как в Конгрессе, так и на уровне президентов от обеих - Республиканской и Демократической - партий": "Наши отношения также опираются на поддержку широкого спектра украинского политикума".

"Годами мы работали на создание и укрепление американо-украинского стратегического партнерства, провозглашенного в 1996 году. Именно поэтому нас поражают попытки втянуть Украину во внутренние политические процессы в Америке в контексте приближающихся выборов Президента Соединенных Штатов в 2020 году", - отмечается в обращении.

"Эти намерения продвигают лукавый и токсичный смысл, который не основывается на реалиях американо-украинских отношений, но имеет целью ослабить сотрудничество между Соединенными Штатами и Украиной и внести раскол между нашими странами. Это не служит интересам ни одной из наших стран", - говорится в обращении.

"Сурово осуждаем такие действия, которыми хотят разделить наши страны, и призываем официальные лица в обоих государствах вместе предотвратить шаги, которые только нанесут вред нашим двусторонним отношениям и отдалят наши страны друг от друга", - отмечают Послы США в Украине.

Обращение подписали: Первый Посол США в Украине Роман Попадюк, третий Посол США в Украине Стивен Пайфер, Четвертый Посол США в Украине Карлос Паскуаль, Пятый Посол США в Украине Джон Хербст, Шестой Посол США в Украине Уильям Тейлор, седьмой Посол США в Украине Джон Теффт, Девятый Посол США в Украине Мари Йованович.

Председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк в своей заметке на Facebook выразил благодарность всем Послам США, подписавшие это обращение.

"Верю, что наши усилия принесут пользу для интересов обоих народов", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 мая, 2020 вторник

больше новостей

26 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать