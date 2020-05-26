Семь послов США в Украине сделали обращение в поддержку украинского-американского сотрудничества

26 мая, 2020, 19:07

Во вторник, 26 мая, Атлантический Совет опубликовал обращение семи послов США в Украине в поддержку украинско-американского сотрудничества

Обращение было обнародовано после обращения украинских политиков, дипломатов, общественных активистов и экспертов в защиту стратегического партнерства между нашими государствами. Украинское воззвание было инициировано Киевским форумом по безопасности.



Обмен такими взаимными обращениями является уникальным и беспрецедентным явлением в отношениях Украины и США, что свидетельствует об исключительной важности затронутых в обоих документах тем .



В обращении Послов отмечается, что за последние три десятилетия Соединенные Штаты и Украина развили масштабные и прочные отношения, которые служат интересам обеих стран - "стран, которые разделяют ценности демократии, свободы": "Успех Украины как независимого, стабильного, демократического государства с сильной рыночной экономикой, укоренившейся в европейские институты, отвечает интересам Соединенных Штатов, заключается в укреплении стабильности и безопасности в Европе".



Двусторонние отношения между нашими странами, говорится в документе, "давно пользуется широкой двухпартийной поддержкой в Соединенных Штатах, как в Конгрессе, так и на уровне президентов от обеих - Республиканской и Демократической - партий": "Наши отношения также опираются на поддержку широкого спектра украинского политикума".



"Годами мы работали на создание и укрепление американо-украинского стратегического партнерства, провозглашенного в 1996 году. Именно поэтому нас поражают попытки втянуть Украину во внутренние политические процессы в Америке в контексте приближающихся выборов Президента Соединенных Штатов в 2020 году", - отмечается в обращении.



"Эти намерения продвигают лукавый и токсичный смысл, который не основывается на реалиях американо-украинских отношений, но имеет целью ослабить сотрудничество между Соединенными Штатами и Украиной и внести раскол между нашими странами. Это не служит интересам ни одной из наших стран", - говорится в обращении.



"Сурово осуждаем такие действия, которыми хотят разделить наши страны, и призываем официальные лица в обоих государствах вместе предотвратить шаги, которые только нанесут вред нашим двусторонним отношениям и отдалят наши страны друг от друга", - отмечают Послы США в Украине.



Обращение подписали: Первый Посол США в Украине Роман Попадюк, третий Посол США в Украине Стивен Пайфер, Четвертый Посол США в Украине Карлос Паскуаль, Пятый Посол США в Украине Джон Хербст, Шестой Посол США в Украине Уильям Тейлор, седьмой Посол США в Украине Джон Теффт, Девятый Посол США в Украине Мари Йованович.



Председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк в своей заметке на Facebook выразил благодарность всем Послам США, подписавшие это обращение.



"Верю, что наши усилия принесут пользу для интересов обоих народов", - подчеркнул Арсений Яценюк.