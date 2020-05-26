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Espreso.tvОбществоСБУ назвала имена террористов, причастных к убийству спецназовцев под Бахмутский трассой в 2018 году

СБУ назвала имена террористов, причастных к убийству спецназовцев под Бахмутский трассой в 2018 году

Служба безопасности установила персональные данные участников террористической группы, которые 26 мая 2018 года осуществили артиллерийский обстрел позиций ООС

Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.

Во время обстрела погибли двое сотрудников Центра специальных операций "А" СБУ - полковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев. Еще двое - получили ранения.

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По данным украинской контрразведки, группу так называемого "3 мотострелкового батальона 4 омсбр Народной милиции ЛНР" возглавлял россиянин по прозвищу "Шумер". В его подчинении находились три человека.

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Для атаки на позиции в районе Бахмутской трассы боевики применили артиллерию.

Также установлена причастность данной террористической группы к обстрелу подразделений ВСУ в Новоайдарском и Славяносербском районах Луганской области.

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В рамках открытого уголовного производства предводителю группы и подчиненным сообщено о подозрении в совершении теракта и участия в террористической организации.

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