Россияне на Донбассе применили запрещенное оружие, бойцы ООС ответили огнем: потери оккупантов - 4 боевика

26 мая, 2020, 07:20

В понедельник, 25 мая, российские военные на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинские позиции в том числе из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Песков и Орехово захватчики вели огонь по украинским оборонным укреплениям со 120-мм минометов.

Трижды в течение минувших суток оккупанты обстреливали из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия украинских защитников неподалеку Богдановки. Дважды противник обстреливал бойцов ООС в районе Павлополя из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и вооружения БМП.

Под Авдеевкой российские террористы дважды обстреляли Объединенные силы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам Березового били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Марьинки в утреннее и вечернее время оккупанты стреляли со станковых противотанковых гранатометов, а возле Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов. В вечернее время в районе Водяного россияне применили 82-мм минометы, вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 2 обстрела из минометов, которые по Минским договоренностям не должны находиться на линии боевого соприкосновения.

По украинских военных неподалеку населенных пунктов Орехово и Луганское захватчики стреляли из минометов калибра 120 мм.

Бойцы Объединенных сил ответили оккупантам огнем. По данным разведки, 26 мая захватчики потеряли четырех боевиков ранеными.

26 мая потерь среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.