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Espreso.tvСпортРоналду заявил, что он является самым совершенным футболистом в истории

Роналду заявил, что он является самым совершенным футболистом в истории


фото: twitter.com/Cristiano
Португальский форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что он является самым лучшим футболистом в истории

Об этом сообщает Goal в twitter.

По словам Роналду, он не видит среди футболистов никого лучше себя.

"Я не вижу никого лучше себя. Ни один игрок не делает то, что я не могу сделать сам, но я вижу то, что другие не могут сделать. Нет более совершенного игрока, чем я. Я лучший игрок в истории - и в хорошие, и в плохие моменты ", - сказал Роналду.

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