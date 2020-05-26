Роналду заявил, что он является самым совершенным футболистом в истории
Об этом сообщает Goal в twitter.
По словам Роналду, он не видит среди футболистов никого лучше себя.
"Я не вижу никого лучше себя. Ни один игрок не делает то, что я не могу сделать сам, но я вижу то, что другие не могут сделать. Нет более совершенного игрока, чем я. Я лучший игрок в истории - и в хорошие, и в плохие моменты ", - сказал Роналду.
Cristiano Ronaldo: "I do not see anyone better than me.- Goal (@goal) May 26, 2020
"No player does things that I can not do myself, but I see things others can not do.
"There's no more complete player than me.
"I'm the best player in history - in the good and the bad moments".
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- 26 мая Криштиану Роналду забил ногой мяч в баскетбольную корзину во время тренировки "Ювентуса".
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