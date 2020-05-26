Роналду заявил, что он является самым совершенным футболистом в истории

26 мая, 2020, 13:16

Португальский форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что он является самым лучшим футболистом в истории

Об этом сообщает Goal в twitter.

По словам Роналду, он не видит среди футболистов никого лучше себя.

"Я не вижу никого лучше себя. Ни один игрок не делает то, что я не могу сделать сам, но я вижу то, что другие не могут сделать. Нет более совершенного игрока, чем я. Я лучший игрок в истории - и в хорошие, и в плохие моменты ", - сказал Роналду.

Cristiano Ronaldo: "I do not see anyone better than me.



"No player does things that I can not do myself, but I see things others can not do.



"There's no more complete player than me.



"I'm the best player in history - in the good and the bad moments".



pic.twitter.com/2QJFovPyZX - Goal (@goal) May 26, 2020

26 мая Криштиану Роналду забил ногой мяч в баскетбольную корзину во время тренировки "Ювентуса".

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