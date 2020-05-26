"Только в электронном виде": сервисные центры МВД временно приостановили выдачу бумажных справок о несудимости

26 мая, 2020, 13:48

В связи с техническими причинами сервисные центры Министерства внутренних дел приостановили на время приема запросов и выдачу справки о несудимости в бумажном виде, получить справку можно лишь в электронном

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, для получения электронной справки необходимо подать заявку с помощью онлайн-сервиса МВД.

"Друзья, в связи с техническими причинами сервисные центры МВД некоторое время не будут совершать принятия запросов на получение справки о несудимости, а также их выдачу в бумажном виде. Сейчас получения справки доступно только в электронном виде. Заказ такой справки осуществляется только онлайн с помощью КЭП ", - говорится в сообщении.

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