 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Только в электронном виде": сервисные центры МВД временно приостановили выдачу бумажных справок о несудимости

"Только в электронном виде": сервисные центры МВД временно приостановили выдачу бумажных справок о несудимости


фото: glavcom
В связи с техническими причинами сервисные центры Министерства внутренних дел приостановили на время приема запросов и выдачу справки о несудимости в бумажном виде, получить справку можно лишь в электронном

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, для получения электронной справки необходимо подать заявку с помощью онлайн-сервиса МВД.

"Друзья, в связи с техническими причинами сервисные центры МВД некоторое время не будут совершать принятия запросов на получение справки о несудимости, а также их выдачу в бумажном виде. Сейчас получения справки доступно только в электронном виде. Заказ такой справки осуществляется только онлайн с помощью КЭП ", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 мая, 2020 вторник

больше новостей

26 мая, 2020 вторник

25 мая, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать