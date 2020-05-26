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Espreso.tvСпорт"Шахтер" спорит с "Барселоной" и "Манчестер Сити" за футболиста сборной Бразилии

"Шахтер" спорит с "Барселоной" и "Манчестер Сити" за футболиста сборной Бразилии


фото: Getty Images
Полузащитник бразильского "Гремио" Матеус Энрике вошел в сферу интересов "Шахтера", "Барселоны" и английского "Манчестер Сити"

Об этом сообщает Manchest Erevening News.

"Манчестер Сити" ищет замену бразильцу Фернандиньо и игровые качества 22-летнего Энрике подходят под параметры английского клуба. Однако интерес к опорного полузащитника также у донецкого "Шахтера", "Монако" и испанской "Барселоны". Все эти клубы активно следят за футболистом.

В текущем сезоне Матеус Энрике успел провести 2 матча, в которых забил 1 мяч. Ориентировочная трансферная стоимость хавбека составляет 17,5 млн евро.

В октябре 2019-го года полузащитник дебютировал за сборную Бразилии.

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