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Espreso.tvСпорт"Манчестер Сити" нашел замену звездном футболисту в Германии

"Манчестер Сити" нашел замену звездном футболисту в Германии


фото: Getty Images
Вингер леверкузенского "Байера" Леон Бейли попал в сферу интересов английского "Манчестер Сити"

Об этом сообщает Daily Mail.

В английском клубе считают, что 22-летний игрок из Ямайки станет достойной заменой Лерою Сане, который готовится покинуть "Манчестер Сити" ради мюнхенской "Баварии".

В текущем сезоне Леон Бейли провел 24 матчей, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость вингера составляет 29,5 млн евро.

 

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