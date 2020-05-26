"Манчестер Сити" нашел замену звездном футболисту в Германии
26 мая, 2020, 17:15
Вингер леверкузенского "Байера" Леон Бейли попал в сферу интересов английского "Манчестер Сити"
Об этом сообщает Daily Mail.
В английском клубе считают, что 22-летний игрок из Ямайки станет достойной заменой Лерою Сане, который готовится покинуть "Манчестер Сити" ради мюнхенской "Баварии".
В текущем сезоне Леон Бейли провел 24 матчей, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость вингера составляет 29,5 млн евро.
- 19 мая полузащитник английского "Манчестер Сити" Лерой Сане принял решение перейти в немецкую "Баварию" .
- 20 мая Александр Зинченко заявил, что возобновление чемпионата Англии выглядит маловероятным .
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