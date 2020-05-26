"Газпром" остановил транзит газа через Польшу
Об этом сообщает российское агентство ТАСС.
Поставки газа в пункте Мальнов на границе между Польшей и Германией начали постепенно снижаться с 23 мая. Если 25 мая по газопроводу было поставлено более чем 1 млн куб. м, то утром 26 мая этот показатель составлял 25,8 тыс. куб. м, а к 08:00 вовсе достиг нуля.
Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал - Европа, заключенное в 1996 году, было рассчитано до 2022 года с возможным последующим продлением. Однако в ноябре 2019 года Польша объявила, что Ямальский контракт с "Газпромом" будет расторгнут.
Тогда государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG объяснила это решение стремлением диверсифицировать поставки газа в страну. Вместо российского газа в Польшу будет поступать сжиженный природный газ, а также газ из норвежских месторождений.
С 17 мая поставки российского газа осуществляются на основе аукционов, проводимых оператором польской трубопроводной системы Gaz-System.
Как передает ТАСС, вечером 25 мая на аукционе с поставкой в течение дня мощности польского участка трубы зарезервированы не были, а утром 26 мая было забронировано 3,7% мощности. Пресс-секретарь "Газпрома" Сергей Куприянов заверил, что поставки российского газа через Польшу "так или иначе будут продолжаться". В частности, "Газпром" сможет бронировать краткосрочные транзитные мощности у Gaz-System, говорил он.
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