"Европейская Солидарность" требует от Владимира Зеленского немедленно вернуться в правовое конституционные поле

26 мая, 2020, 19:11

Партия "Европейская Солидарность" сделала заявление в связи с событиями вокруг Музея Ивана Гончара и коллекции семьи Порошенко

Вооруженный до зубов спецназ Государственного бюро расследований совершил разбойное нападение на Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара". Это - одно из лучших музейных заведений страны.

Эти держиморды публично унижали его директора Петра Гончара, долгое время не пропуская его в помещение.

ГБР осуществило попытку похитить частную коллекцию картин Порошенко, которую семья, проведя презентацию для СМИ, выставила для свободного доступа посетителей после завершения карантина.

Спецназовцы совершили нападение на журналиста и препятствовали народным депутатам выполнять свои обязанности.

ГБР не имеет санкции суда ни на проникновение в помещение, ни тем более на арест коллекции. Ночью или завтра они будут пытаться это получить задним числом, выкручивая руки судьям.

Адвокаты Петра Порошенко дадут правовую оценку бандитским действиям ГБР и подадут соответствующие иски и жалобы. Мы уже подали четыре заявления в полицию.

Но политические выводы очевидны уже сейчас.

После угроз Владимира Зеленского в адрес Петра Порошенко, которые на прошлой неделе прозвучали на пресс-конференции главы государства, ясно как день, что преследования пятого президента носят сугубо политический характер и происходят по приказу и под давлением президента шестого.

В прямом эфире, на глазах всей Украины и всего мира Зеленский прямо требовал приговора человеку, которого считает своим конкурентом. Вполне обоснованно международная пресса уже провела параллели между Зеленским и Януковичем, отмечая подобный стиль отношения к оппозиции. Это очень точная параллель.

Главная причина - попытка власти отвлечь внимание людей от собственной некомпетентности. Годовщина пребывания Зеленского на должности лишний раз напомнила стране, что все свои предвыборные обещания он провалил.

С пикового момента в сентябре прошлого года рейтинг власти обвалился почти вдвое. Если технологи "Слуг" рекомендуют поправить его уголовным преследованием предшественников, то их расчеты неверны. "Преступления Порошенко" - такие же мифические, как и "достижения Зеленского": о них много говорят, но найти то, чего нет - невозможно.

Показательно, что за год бурных детективных поисков "зеленые шерлоки холмсы" не нашли ничего криминального в президентской деятельности Порошенко и не обнаружили никаких оснований предъявить подозрение. Поэтому самое свежее сфабрикованное уголовное дело касается уже допрезидентского периода, а в дальнейшем, очевидно, возьмутся за юность и детство. Законно ли он пошел в школу.

У бездарной власти сдают слабые нервы: до конца их второй весны осталось всего пять дней. И пора не с предшественников спрашивать, а самим отвечать за свои действия, в том числе и коррупционные, старательно игнорируемые правоохранительными органами.

"Европейская Солидарность" требует от Владимира Зеленского немедленно вернуться в правовое конституционное поле, прекратить использование правоохранительной системы для охоты на оппозицию, прекратить уничтожение стратегического партнерства Украины с западными партнерами, и в конце концов начать делать для государства что-то более предметное, чем низкопробные зрелища.