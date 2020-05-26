 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Европейская Солидарность" требует от Владимира Зеленского немедленно вернуться в правовое конституционные поле

"Европейская Солидарность" требует от Владимира Зеленского немедленно вернуться в правовое конституционные поле

Партия "Европейская Солидарность" сделала заявление в связи с событиями вокруг Музея Ивана Гончара и коллекции семьи Порошенко

Вооруженный до зубов спецназ Государственного бюро расследований совершил разбойное нападение на Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара". Это - одно из лучших музейных заведений страны.

Эти держиморды публично унижали его директора Петра Гончара, долгое время не пропуская его в помещение.

ГБР осуществило попытку похитить частную коллекцию картин Порошенко, которую семья, проведя презентацию для СМИ, выставила для свободного доступа посетителей после завершения карантина.

Спецназовцы совершили нападение на журналиста и препятствовали народным депутатам выполнять свои обязанности.

ГБР не имеет санкции суда ни на проникновение в помещение, ни тем более на арест коллекции. Ночью или завтра они будут пытаться это получить задним числом, выкручивая руки судьям.

Адвокаты Петра Порошенко дадут правовую оценку бандитским действиям ГБР и подадут соответствующие иски и жалобы. Мы уже подали четыре заявления в полицию.

Но политические выводы очевидны уже сейчас.

После угроз Владимира Зеленского в адрес Петра Порошенко, которые на прошлой неделе прозвучали на пресс-конференции главы государства, ясно как день, что преследования пятого президента носят сугубо политический характер и происходят по приказу и под давлением президента шестого.

В прямом эфире, на глазах всей Украины и всего мира Зеленский прямо требовал приговора человеку, которого считает своим конкурентом. Вполне обоснованно международная пресса уже провела параллели между Зеленским и Януковичем, отмечая подобный стиль отношения к оппозиции. Это очень точная параллель.

Главная причина - попытка власти отвлечь внимание людей от собственной некомпетентности. Годовщина пребывания Зеленского на должности лишний раз напомнила стране, что все свои предвыборные обещания он провалил.

С пикового момента в сентябре прошлого года рейтинг власти обвалился почти вдвое. Если технологи "Слуг" рекомендуют поправить его уголовным преследованием предшественников, то их расчеты неверны. "Преступления Порошенко" - такие же мифические, как и "достижения Зеленского": о них много говорят, но найти то, чего нет - невозможно.

Показательно, что за год бурных детективных поисков "зеленые шерлоки холмсы" не нашли ничего криминального в президентской деятельности Порошенко и не обнаружили никаких оснований предъявить подозрение. Поэтому самое свежее сфабрикованное уголовное дело касается уже допрезидентского периода, а в дальнейшем, очевидно, возьмутся за юность и детство. Законно ли он пошел в школу.

У бездарной власти сдают слабые нервы: до конца их второй весны осталось всего пять дней. И пора не с предшественников спрашивать, а самим отвечать за свои действия, в том числе и коррупционные, старательно игнорируемые правоохранительными органами.

"Европейская Солидарность" требует от Владимира Зеленского немедленно вернуться в правовое конституционное поле, прекратить использование правоохранительной системы для охоты на оппозицию, прекратить уничтожение стратегического партнерства Украины с западными партнерами, и в конце концов начать делать для государства что-то более предметное, чем низкопробные зрелища.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 мая, 2020 вторник

больше новостей

26 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать