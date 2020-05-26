"Дело Хизб ут-Тахрир": фигуранта отправили в карцер сразу после этапа из Крыма в Ростов

26 мая, 2020, 08:14

Фигуранта белогорского "дела Хизб ут-Тахрир" Энвера Омерова после этапирования из аннексированного Крыма в СИЗО российского Ростова-на-Дону поместили в карцер на 15 суток

Об этом сообщил Крым.Реалии генконсул Украины в городе Тарас Малышевский.

По его словам, 19 мая он посетил Омерова в СИЗО, он был в спецодежде для заключенных, находящихся в карцере. Генконсул уточнил, что Омерова поместили в карцер 12 мая, сразу после этапа из Симферополя.

"С Энвером мы знакомы со времен, когда он посещал судебные заседания в Северо-Кавказском окружном военном суде (ныне Южный окружной военный суд, - ред.). Теперь мы вместе сидим не в числе слушателей на очередном заседании, а в СИЗО напротив друг друга, вот только он, ко всем неприятностям, еще и в спецодежде находится в карцере 15 дней, начиная с 12 мая. Нам было о чем поговорить. Постараемся всячески помочь, ведь проблемы со здоровьем не дают ему покоя. Надеюсь, жесткие условия пребывания в карцере не отразятся на его и так ослабленном здоровье", - рассказал Малышевский.