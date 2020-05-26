Prozorro пригласила "белых" хакеров попробовать сломать систему

26 мая, 2020, 14:04

Система государственных электронных закупок Prozorro запустила программу поиска уязвимостей и приглашает к сотрудничеству "белых" хакеров

Об этом сообщила пресс-служба Prozorro.

Отмечается, что поиск уязвимостей в электронной системе закупок будет действовать на постоянной основе.

"Как администраторы Prozorro мы всегда уделяем очень много внимания кибербезопасности. И поэтому решили на постоянной основе привлекать независимых аудиторов, так называемых "белых" хакеров, к поиску уязвимостей в нашей системе ", - заявил директор ГП Прозорро Василий Задворный.

К проекту могут присоединиться как отдельные специалисты, так и целые команды. Для поиска уязвимостей участникам доступное тестовое среду и информация для работы с ней: копия центральной базы данных, официальный портал, кабинет Антимонопольного комитета Украины, кабинет Государственной аудиторской службы, площадки, вовлеченные в программу BugBounty, а также неограниченное количество времени на исследование.

В Prozorro отметили, что все действия будут проходить на pre-production environment (тестовое среда). Всем участникам гарантируют правовую безопасность, отмечают на сайте программы.