Prozorro пригласила "белых" хакеров попробовать сломать систему
Об этом сообщила пресс-служба Prozorro.
Отмечается, что поиск уязвимостей в электронной системе закупок будет действовать на постоянной основе.
"Как администраторы Prozorro мы всегда уделяем очень много внимания кибербезопасности. И поэтому решили на постоянной основе привлекать независимых аудиторов, так называемых "белых" хакеров, к поиску уязвимостей в нашей системе ", - заявил директор ГП Прозорро Василий Задворный.
К проекту могут присоединиться как отдельные специалисты, так и целые команды. Для поиска уязвимостей участникам доступное тестовое среду и информация для работы с ней: копия центральной базы данных, официальный портал, кабинет Антимонопольного комитета Украины, кабинет Государственной аудиторской службы, площадки, вовлеченные в программу BugBounty, а также неограниченное количество времени на исследование.
В Prozorro отметили, что все действия будут проходить на pre-production environment (тестовое среда). Всем участникам гарантируют правовую безопасность, отмечают на сайте программы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-