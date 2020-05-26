Президент Нигерии заявил, что у страны нет денег на импорт продуктов питания

26 мая, 2020, 14:08

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что нигерийские фермеры должны производить достаточно пищи, чтобы люди в стране могли кушать

Он добавил, что в Нигерии "нет денег на импорт" продуктов питания, сообщает BBC .

Комментарии президента следуют за опасениями по поводу отсутствия продовольственной безопасности во время пандемии коронавируса и рост цен на продовольствие в самой густонаселенной стране Африки, какова Нигерия.

Согласно Программе ООН по продовольствию и сельскому хозяйству, даже до кризиса COVID-19 фермеры не могли удовлетворить спрос населения Нигерии, составляет около 200 млн человек.

Хотя сельскохозяйственный сектор остается основным работодателем для населения страны, государство пренебрегала им, поскольку экономика Нигерии была в основном сосредоточена на доходы от нефти.

Отмечается, что цены на продукты питания в стране выросли с момента появления пандемии коронавируса, а доходы правительства сильно пострадали от падения мировых цен на нефть.

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При этом Международный валютный фонд прогнозирует, что экономика Нигерии, которая является крупнейшей в Африке, сократится на 1,5% в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения обеспокоена тем, что Африка может столкнуться с "тихой эпидемией" коронавируса, если ее лидеры не предоставят приоритетное значение тестирования.