Президент Нигерии заявил, что у страны нет денег на импорт продуктов питания
Он добавил, что в Нигерии "нет денег на импорт" продуктов питания, сообщает BBC .
Комментарии президента следуют за опасениями по поводу отсутствия продовольственной безопасности во время пандемии коронавируса и рост цен на продовольствие в самой густонаселенной стране Африки, какова Нигерия.
Согласно Программе ООН по продовольствию и сельскому хозяйству, даже до кризиса COVID-19 фермеры не могли удовлетворить спрос населения Нигерии, составляет около 200 млн человек.
Хотя сельскохозяйственный сектор остается основным работодателем для населения страны, государство пренебрегала им, поскольку экономика Нигерии была в основном сосредоточена на доходы от нефти.
Отмечается, что цены на продукты питания в стране выросли с момента появления пандемии коронавируса, а доходы правительства сильно пострадали от падения мировых цен на нефть.
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При этом Международный валютный фонд прогнозирует, что экономика Нигерии, которая является крупнейшей в Африке, сократится на 1,5% в 2020 году.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения обеспокоена тем, что Африка может столкнуться с "тихой эпидемией" коронавируса, если ее лидеры не предоставят приоритетное значение тестирования.
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