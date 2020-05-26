Правительство направило более полумиллиарда на погашение задолженности перед аграриями

26 мая, 2020, 15:25

Кабинет Министров Украины выделил 555 млн грн на погашение задолженности перед аграриями, которые приобрели технику и оборудование в октябре-ноябре 2019 года

Об этом сообщило Минэкономики.

Всего сумма задолженности по этой программе составляла 564 млн грн, последние 9 млн грн будут утверждені к уплате в ближайшее время, сообщили в ведомстве.

Средства получат 4 102 агрария которые за указанный период приобрели 14 756 единиц техники и оборудования на общую сумму 2,7 млрд грн.

"Для правительства крайне важным является продолжение финансирования программы по технике, ведь за годы своей реализации она демонстрирует положительные экономические эффекты. Так, число производителей сельхозтехники с должным уровнем локализации возросло до 4,5 раза, что способствовало расширению количества рабочих мест минимум на 5 тыс.", - прокомментировал министр экономики Игорь Петрашко.

Сообщается, что по результатам программы процент отечественной техники на рынке сельхозтехники и оборудования в возрос до 33% в 2019 году. С 15,2% в 2017 году. Также номенклатура украинской техники расширилась с 792 наименований в 2017 году до 12 542.

Ожидается, что в этом году реализация украинской техники вырастет на 15%, а налоги и сборы от участников программы и смежных производств составят около 2,34 млрд грн., Из которых более 550 млн грн. - налоги на фонд оплаты труда.