Правоохранители остановили контрабанду сигарет на 69 млн грн
26 мая, 2020, 19:02
Пограничники пресекли попытку перемещения контрабандных сигарет через территорию Украины, их должны были доставить в Молдову для последующей перепродажи в ЕС
Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПСУ).
"Дельцы пытались наладить незаконные поставки курева в страны ЕС транзитом через территорию Украины и Молдовы. В рамках уголовного производства были проведены обыски на территории Черноморского рыбного порта и изъято более 3 455 ящиков сигарет, а это 1 727 500 пачек. Стоимость товара составляет 69 млн гривен" , - говорится в сообщении.
В ГПСУ отмечают, что узнали о переправке сигарет заранее. Их транспортировали из Объединенных Арабских Эмиратов.
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