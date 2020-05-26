Полиция задержала четырех производителей детской порнографии

26 мая, 2020, 11:40

Как заявляют в полиции, в преступной деятельности были привлечены восемь несовершеннолетних в нескольких областях

Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.

Отмечается, что во время профилактической операции под условным названием "Паутина", направленной на противодействие распространению в сети Интернет порнографической продукции, в том числе с участием детей, киберполицейских вместе со следователями провели 54 обыска в разных областях Украины. По результатам разоблачены лица, которые изготавливали и распространяли противоправный контент.

В общем изъяли около 6 ТБ такого контента, где, в частности, и видеозаписи с участием малолетних детей. Как заявляют правоохранители, задержанные распространяли детскую порнографию в даркнета.

Так, на Волыни мужчина 1992 года рождения с 2017 года развращал мальчика 2004 года рождения. Все это он снимал на мобильный телефон, а созданный контент распространял на форумах в DarkNet.

Сейчас ему объявили о подозрении по ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ст. 153 (сексуальное насилие) Уголовного кодекса и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

А в Винницкой разоблачили мужчину 1976 года рождения, который развращал свою малолетнего ребенка и снимал все на камеру. Далее порноконтент распространял в интернете в общем доступе ..

В Днепропетровской области разоблачили мужчину, который скрывался от органов предварительного расследования в городе Харьков. Мужчина подозревается в изготовлении и распространении порноконтента с малолетними.

К преступной деятельности он привлек двух женщин, которые давали ему своих малолетних детей, 2006, 2008, 2009 и 2010 годов рождения для создания фото и видео сексуального характера. Матерей задержали еще в декабре прошлого года.

А организатору преступной деятельности объявили о подозрении по ст. 152 (изнасилование) и ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 161 тыс. грн.

На Черниговщине разоблачили 28-летнего жителя города Бахмач, который создавал и распространял на закрытых форумах и веб-ресурса изображения порнографического характера с участием своих родственников, в 2014 года.

Такую же операцию провели в Херсонской, Кировоградской, Львовской, Закарпатской, Одесской, Запорожской, Тернопольской и Ровенской областях. По ее результатам разоблачили лиц, которые распространяли детскую порнографию в интернете.

Кроме этого, направлено в суд обвинительный акт в отношении 19-летнего жителя Киева, которого подозревают в администрировании канала в мессенджере. Он размещал порнографические материалы с участием детей и изнасилование малолетней девочки.

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