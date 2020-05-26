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Espreso.tvОбществоПолиция расследует, почему в Одесской области до сих пор стоят памятники Ленину

Полиция расследует, почему в Одесской области до сих пор стоят памятники Ленину

В Одесской области расследуют два уголовных производства по факту нарушения законодательства о декоммунизации

Об этом LB.ua сообщили в областной прокуратуре.

"Во время досудебного расследования указанных уголовных производств дается оценка фактам наличия памятников, посвященных лицам, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии, на территории населенных пунктов Болградского и Захаровская районов Одесской области", - рассказали в прокуратуре.

Следствие ведет Нацполиция.

  • В селе Веселый Подол (Семеновский район Полтавской области) до сих пор стоит памятник Владимиру Ленину.
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