Поезда начнут курсировать раньше, чем планировалось, - Криклий

26 мая, 2020, 11:30

В Украине запустят железнодорожное сообщение на этой неделе. Ранее правительство приняло решение о возобновлении работы железнодорожного сообщения с 1 июня

Об этом заявил сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире " Завтрака с 1 + 1 ".

Министр сообщил, что уже в эту среду или с четверга появятся в продаже железнодорожные билеты, на которых цены поднимать не будут. Впрочем, все равно они подорожают из-за горячей летней поры.

Запустят все типы поездов. Первыми поедут пригородные электрички, дальше поезда дальнего следования - скоростные экспрессы и ночные поезда. Они будут курсировать прежде всего на юг страны, но также поезда поедут за границу.

Впрочем, в областях, где эпидемиологическая ситуация не позволяет запуск транспорта, поезда тоже не будут ездить.

"Делать высадку можно, а подбирать пассажиров - по логике принятых решений оно будет не рациональным и подвергнет опасности других пассажиров. Надо помнить, что транспорт - это не только повышение мобильности, но и распространение болезни", - подчеркнул Криклий.