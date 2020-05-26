Около 100 строителей Белорусской АЭС на границе с Литвой заразились коронавируса

26 мая, 2020, 17:30

У около 100 работников, занятых на строительстве Белорусской АЭС на границе с Литвой, подтвердилось заболевание COVID-19

Об этом заявил глава российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, сообщает TUT.BY

"На Белорусской площадке зафиксировано около 100 положительных тестов. Это не только наши работники, но и представители белорусского заказчика. Все карантинные меры соблюдаются", - сказал он.

Лихачев также рассказал, что в структурах "Росатома" всего с начала пандемии выявили 485 больных.

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В то же время изданию TUT.BY в Министерстве энергетики Беларуси сообщили, что по состоянию на 26 мая текущего года у 18 работников государственного предприятия "Белорусская АЭС" тесты на COVID-19 дали положительный результат.

На самоизоляции находится 81 человек, контакты первого уровня.