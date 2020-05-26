Оккупанты обостряют ситуацию в направлении гуманитарных коридоров на Донбассе, - Госпогранслужба
26 мая, 2020, 11:15
Российские вооруженные формирования из района села Александровка обстреляли позиции пограничников, выполняющих задачи в рамках гуманитарного коридора "Донецк-Курахово"
Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.
Оккупантами было совершено 25 выстрелов из автоматического гранатомета по контрольному посту "Марьинка".
Потерь среди личного состава нет. Украинские защитники огонь в ответ не открывали.
В то же время такие провокационные обстрелы гуманитарных дорожных коридоров дестабилизируют ситуацию. Несоблюдение режима прекращения огня ставит под угрозу возможность пересечения линии разграничения гражданами
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