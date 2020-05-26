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Espreso.tvОбществоОккупанты обостряют ситуацию в направлении гуманитарных коридоров на Донбассе, - Госпогранслужба

Оккупанты обостряют ситуацию в направлении гуманитарных коридоров на Донбассе, - Госпогранслужба

Российские вооруженные формирования из района села Александровка обстреляли позиции пограничников, выполняющих задачи в рамках гуманитарного коридора "Донецк-Курахово"

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

Оккупантами было совершено 25 выстрелов из автоматического гранатомета по контрольному посту "Марьинка".

Потерь среди личного состава нет. Украинские защитники огонь в ответ не открывали.

В то же время такие провокационные обстрелы гуманитарных дорожных коридоров дестабилизируют ситуацию. Несоблюдение режима прекращения огня ставит под угрозу возможность пересечения линии разграничения гражданами

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