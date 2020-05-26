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Espreso.tvОбществоОккупационные войска в ОРДЛО с 20 мая в полной боевой готовности, - разведка

Оккупационные войска в ОРДЛО с 20 мая в полной боевой готовности, - разведка


фото: reuters
Руководство российских оккупационных администраций в ОРДЛО по указанию российских кураторов продолжает мероприятия, направленные на искусственное формирование угрозы эскалации боевых действий Украиной

Об этом заявил на брифинге спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает пресс-служба ведомства.

"С 20 мая за " распоряжениями "главарей квазиутворень соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК находятся в полной боевой готовности. Подразделения других военных формирований противника переведены на усиленный режим несения службы", - сказал он.

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По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, личный состав обоих АК вызвано из отпусков; усиленно передовые подразделения, в том числе очередные артиллерийские подразделения выведены на позиции; резервы соединений и частей выведены на полигоны, получают дополнительный боекомплект и топливо.

Кроме того, военные комиссариаты осуществляют оповещения приписного состава по их прибытию в пункты сбора, а в воинских частях российских оккупационных войск развернуто пункты приема личного состава.

 

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