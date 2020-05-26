Оккупационные войска в ОРДЛО с 20 мая в полной боевой готовности, - разведка
Об этом заявил на брифинге спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает пресс-служба ведомства.
"С 20 мая за " распоряжениями "главарей квазиутворень соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК находятся в полной боевой готовности. Подразделения других военных формирований противника переведены на усиленный режим несения службы", - сказал он.
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По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, личный состав обоих АК вызвано из отпусков; усиленно передовые подразделения, в том числе очередные артиллерийские подразделения выведены на позиции; резервы соединений и частей выведены на полигоны, получают дополнительный боекомплект и топливо.
Кроме того, военные комиссариаты осуществляют оповещения приписного состава по их прибытию в пункты сбора, а в воинских частях российских оккупационных войск развернуто пункты приема личного состава.
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