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Espreso.tvСпортОдин из лучших тренеров мира решил возобновить карьеру

Один из лучших тренеров мира решил возобновить карьеру


фото: Getty Images
Известный итальянский тренер Массимилиано Аллегри этим летом готов возобновить карьеру

Об этом сообщает Calciomercato .

По информации источника, экс-тренер "Милана" и туринского "Ювентуса" хотел бы возглавить итальянский клуб, ведь по семейным обстоятельствам он не готов покидать Родину. Однако пока не сообщается, есть ли ли у 52-летнего тренера предложения.

За свою карьеру Массимилиано Аллегри шесть раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок Италии и дважды выводил "Ювентус" в финал Лиги чемпионов.

 

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