Один из лучших тренеров мира решил возобновить карьеру
26 мая, 2020, 14:49
Известный итальянский тренер Массимилиано Аллегри этим летом готов возобновить карьеру
Об этом сообщает Calciomercato .
По информации источника, экс-тренер "Милана" и туринского "Ювентуса" хотел бы возглавить итальянский клуб, ведь по семейным обстоятельствам он не готов покидать Родину. Однако пока не сообщается, есть ли ли у 52-летнего тренера предложения.
За свою карьеру Массимилиано Аллегри шесть раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок Италии и дважды выводил "Ювентус" в финал Лиги чемпионов.
- 16 марта стало известно, что главный тренер французского ПСЖ Тухель может покинуть клуб , а на его место претендует Массимилиано Аллегри.
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-