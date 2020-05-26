Обогнал YouTube и Netflix: TikTok заработал больше всего в мире за покупки внутри приложения
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Sensor Tower.
При этом данные Sensor Tower не учитывают игры и рекламу.
Отмечается, что это самый результат среди мобильных приложений в мире. В частности, TikTok опередил YouTube, Tinder и Netflix, которые больше полагаются на модель подписки.
По данным Sensor Tower, выручка TikTok и его китайского клона Douyin выросла в 10 раз по сравнению с апрелем прошлого года. Большую часть выручки принес китайский рынок - 86,6%. Еще 8,2% TikTok заработал на продажах в США.
В обоих приложениях (и в TikTok, и в ориентированном на Китай Douyin) является система покупки внутренней валюты, которую можно тратить на поддержку понравившихся авторов видео.
По данным Sensor Tower, ни TikTok, ни Douyin не вошли в топ-10 Google Play по объему покупок внутри приложения, однако заняли первое место среди приложений App Store.
На втором месте в общем рейтинге оказался YouTube, который заработал на внутренних покупках почти $ 76 млн. Большая часть выручки от продаж внутри приложения YouTube пришлась на рынок США - 56,4%. Также в топ-5 вошли приложение Tinder, стриминговий сервис Disney + и видеосервис Tencent Video.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-