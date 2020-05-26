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Espreso.tvОбществоОбогнал YouTube и Netflix: TikTok заработал больше всего в мире за покупки внутри приложения

Обогнал YouTube и Netflix: TikTok заработал больше всего в мире за покупки внутри приложения

Сервис обмена видеосообщениями TikTok по итогам апреля заработал $ 78 млн на покупках внутри приложения

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Sensor Tower.

При этом данные Sensor Tower не учитывают игры и рекламу.

Отмечается, что это самый результат среди мобильных приложений в мире. В частности, TikTok опередил YouTube, Tinder и Netflix, которые больше полагаются на модель подписки.

По данным Sensor Tower, выручка TikTok и его китайского клона Douyin выросла в 10 раз по сравнению с апрелем прошлого года. Большую часть выручки принес китайский рынок - 86,6%. Еще 8,2% TikTok заработал на продажах в США.

В обоих приложениях (и в TikTok, и в ориентированном на Китай Douyin) является система покупки внутренней валюты, которую можно тратить на поддержку понравившихся авторов видео.

По данным Sensor Tower, ни TikTok, ни Douyin не вошли в топ-10 Google Play по объему покупок внутри приложения, однако заняли первое место среди приложений App Store.

На втором месте в общем рейтинге оказался YouTube, который заработал на внутренних покупках почти $ 76 млн. Большая часть выручки от продаж внутри приложения YouTube пришлась на рынок США - 56,4%. Также в топ-5 вошли приложение Tinder, стриминговий сервис Disney + и видеосервис Tencent Video.

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