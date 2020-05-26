Обмен информацией и общая инфраструктура, - Климкин о направлениях взаимодействия Украины и НАТО
Об этом он сказал в эфире программы "Итоги с Анной Валевской", передает Еспресо.TV .
"То, что у нас происходит в последнее время - фундаментальный кризис любых принципов в политике, все всех пишут. О каком партнерстве с такой страной можно вообще говорить? И это тоже к НАТО. Мы технологически и бюрократически можем делать много правильных историй. Сейчас говорим о партнерстве усиленных способностей. Нам в первую очередь нужно понять, что и как мы хотим сделать и прекратить ходить вокруг", - сказал Климкин.
Он отметил, что нужно быть четкими и говорить НАТО, чего хочет Украина.
"Есть много хороших вещей, начиная от обмена информацией и до того, как мы будем сотрудничать в вопросах общей инфраструктуры", - заявил Климкин.
- Зеленский подписал указ "О Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2020 год".
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