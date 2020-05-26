Незаконные вызовы неизвестно куда в угоду Зеленскому: адвокат Порошенко объяснил, почему "видосик" от ГБР - это не повестка

26 мая, 2020, 11:39

Удовлетворять незаконные вызовы неизвестно куда с целью порадовать президента Зеленского и его российских партнеров мы не имеем никакого желания

Об этом сообщил в своем блоге на сайте " Украинская правда " адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань.

"Не успел президент Зеленский во время печально известной пресс-конференции в очередной раз открыто заказать преследования своего главного политического оппонента, как следователи ГБР усердно принялись тот заказ выполнять.

Президент Зеленский, его Офис и пророссийские приспешники пытаются досадить пятому президенту уже год. Теперь мало кто сомневается, что с приговорами не сложилось. Нечего предъявить ", - убежден Игорь Головань.

"И единственное, что способны предложить следователи заказчику - это устроить Петру Порошенко "приключения" в виде допросов в качестве свидетеля, вернувшись к размещению на сайте ГБР таких дорогих Президенту Зеленскому" видосикив ", публикация которых в сети по мнению креативных следственных должна заменить вручения повестки в установленном УПК порядке ", - пишет адвокат.

Он напоминает, что порядок осуществления вызова в уголовном производстве урегулирован статьей 135 УПК Украины. "Там о" видосиках "- ни слова. Лицо вызывается к следователю путем вручения повестки. Потакать нарушением закона мы не будем. Это первое", - пишет Головань.

"Во-вторых, власть уже не скрывает, откровенно заявляя о своем намерении любой ценой "нейтрализовать " главного политического оппонента присущим "русскому миру " путем репрессий.

Фейковые производства, которые "расследует" ГБР, очевидно направленные против Петра Порошенко. Не найдя ничего противоправного в деятельности пятого Президента Украины, следователи ГБР в страстном желании оправдать надежды Президента Зеленского углубились в историю и пытаются найти что-то противоправное в деятельности Петра Порошенко тех времен, когда будущий президент Порошенко покупал картины выдающихся мастеров, а будущий Президент Зеленский оставил должность генерального продюсера телеканала "Интер", чтобы перейти на канал Коломойского ", - напоминает адвокат Головань.

Головань также отметил, что попытки допросить Петра Порошенко в качестве свидетеля в производстве, очевидно направленном против него, является грубым нарушением конституционного принципа верховенства права.

"Де-юре Порошенко свидетель, а де-факто его уже публично объявили обвиняемым. Есть что предъявить - пусть предъявляют, а удовлетворять незаконные вызовы неизвестно куда с целью порадовать Президента Зеленского и его российских партнеров мы не имеем никакого желания" , - отмечает адвокат Порошенко.

"О" неизвестно куда ". Главный герой" видосика "следователь Дощенко работает во Втором отделе Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, ГСУ ГБР. При чем тут военнослужащие? В других отделах уже" дураков "расследовать заказные дела с сомнительными перспективами? ", - предполагает Головань.

Он отмечает, что следователь по видео вроде "вызывает" Петра Порошенко на улицу Петлюры, 15, однако соответствующий следственный отдел расположен на улице Панаса Мирного, 28.

"Общеизвестно, что здание на Панаса Мирного, 28 пусто. Единственная цель липового приказа - оставить правонарушителей с ГБР под" зонтиком "судей Печерского суда, лояльных агентов влияния государства-агрессора. Однако в соответствии со статьей 224 УПК Украины проводить допрос в месте другом, чем место проведения досудебного расследования, допускается только по согласованию с лицом, которое намерены допросить. Петр Порошенко такого согласования не давал ", - сообщил адвокат пятого президента.