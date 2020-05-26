На внесение есть 5 дней: объявлен сбор средств на залог для Яны Дугарь

26 мая, 2020, 10:47

Активисты и адвокаты объявили сбор средств для того, чтобы заплатить залог за Яну Дугарь, которую обвиняют в пособничестве убийства журналиста Павла Шеремета

Об этом написал активист Сергей Стерненко в Telegram.

Он рассказал, у Яны Дугарь был ночной домашний арест, который изменили на залог в размере 168 тыс. и запрет покидать район проживания с ношением электронного браслета.

"По факту такой залог хуже домашнего ареста, потому что таких денег у Яны нет, а браслет и запрет покидать район - это еще и ограничение свободы передвижения", - написал Стерненко.

Активист добавил, что на внесение залога есть 5 дней.

Счет, на который адвокаты Дугарь собирают сумму для залога: 5169330521077674.