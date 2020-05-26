На Киевщине позволили пассажирские перевозки, - ОГА
26 мая, 2020, 13:40
На Киевщине 26 мая позволили перевозки пассажиров в пределах области
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.
"С сегодняшнего дня разрешены перевозки пассажиров и внутри области. Надеюсь на гражданскую ответственность водителей и пассажиров. Добросовестно выполняйте определенные санитарные правила, чтобы не пришлось возвращать строгие карантинные ограничения", - заявил временно исполняющий обязанности главы ОГА Василий Володин.
- Напомним, 25 мая в студгородке города Переяслава у студента случайно обнаружили коронавирус при лечении травмы, теперь устанавливают круг общения носителя.
- Через выявлены случаи COVID-19 Бородянский и Мироновская центральные районные больницы прекратили госпитализацию новых больных.
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-