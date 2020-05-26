На Киевщине позволили пассажирские перевозки, - ОГА

26 мая, 2020, 13:40

На Киевщине 26 мая позволили перевозки пассажиров в пределах области

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

"С сегодняшнего дня разрешены перевозки пассажиров и внутри области. Надеюсь на гражданскую ответственность водителей и пассажиров. Добросовестно выполняйте определенные санитарные правила, чтобы не пришлось возвращать строгие карантинные ограничения", - заявил временно исполняющий обязанности главы ОГА Василий Володин.