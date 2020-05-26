 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Киевщине позволили пассажирские перевозки, - ОГА

На Киевщине позволили пассажирские перевозки, - ОГА


фото: reuters
На Киевщине 26 мая позволили перевозки пассажиров в пределах области

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

"С сегодняшнего дня разрешены перевозки пассажиров и внутри области. Надеюсь на гражданскую ответственность водителей и пассажиров. Добросовестно выполняйте определенные санитарные правила, чтобы не пришлось возвращать строгие карантинные ограничения", - заявил временно исполняющий обязанности главы ОГА Василий Володин.

  • Напомним, 25 мая в студгородке города Переяслава у студента случайно обнаружили коронавирус при лечении травмы, теперь устанавливают круг общения носителя.
  • Через выявлены случаи COVID-19 Бородянский и Мироновская центральные районные больницы прекратили госпитализацию новых больных.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 мая, 2020 вторник

больше новостей

26 мая, 2020 вторник

25 мая, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать