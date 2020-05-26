На Харьковщине двое фермеров держали в рабстве девять человек

26 мая, 2020, 16:01

В селе Малая Рогань Харьковской области правоохранители разоблачили двух фермеров, которые держали 9 человек в трудовом рабстве

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"Они организовали поиск и подбор работников - лиц с уязвимым положением, принуждали их к труду и удерживали с помощью долговой кабалы из-за систематического наложения штрафов за невыполнение отдельных работ, а также с помощью психологического или физического воздействия", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в ходе досудебного расследования в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины, правоохранители разоблачили 56-летнего мужчину и 60-летнюю женщину, которые занимались вербовкой и перемещением лиц для дальнейшей эксплуатации в виде принудительного труда в собственном фермерском хозяйстве.

В ходе обысков правоохранители обнаружили 9 человек, которые подвергались принудительному труду, проживали в ужасных условиях и не получали заработную плату. Среди них три женщины, пятеро мужчин и один несовершеннолетний.

"На ферме работники ухаживали за более чем 80 головами крупного рогатого скота и за домашними животными", - рассказали в полиции.

По данным ведомства, полицейские изъяли черновые записи с, казалось бы, выплаченными денежными средствами за выполненную работу и с отметками о долгах за неоплаченную работу, долговые записки работников работодателям за получение пищи и напитков, сигарет, оригиналы документов, подтверждающие лицо работников, работающих на настоящее время и работавших раньше, видеорегистратор, учредительные документы фермерского хозяйства, мобильные телефоны.

Также у 56-летнего мужчины были обнаружены более 60 патронов, предмет, похожий на дымовую шашку и предмет, похожий на запал с надписью УЗРГМ-2. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления, и граждане, которые также пострадали от противоправной деятельности фермеров. Решается вопрос о сообщении правонарушителям о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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